Иммунолог предупредил о путях заражения гнойным менингитом

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о путях заражения менингококковой инфекцией, приводящей к менингиту, несколько случаев заболевания которым совсем недавно были зафиксированы в России. В интервью радио Sputnik эксперт объяснил, что есть вирусный и бактериальный виды инфекции, которые переносятся совсем по-разному.

Так, первый — достаточно лёгкий и передаётся фекально-оральным путём. В жаркий период вирус распространяется по закрытым непроточным водоёмам и является одной из разновидностей кишечного гриппа. Бактериальный менингит — более тяжёлый вариант, когда зараза передаётся воздушно-капельным путём и живёт в носоглотке. Причём у большинства людей вирус никак не проявляется, но при кашле и чихании происходит заражение находящихся рядом.

"У некоторых людей он проникает в мозг, вызывает тяжелейшее воспаление с потерей сознания, судорогами, спазмами и приводит к инвалидности и даже смерти", — предупредил врач.