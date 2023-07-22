Иммунолог предупредил о путях заражения гнойным менингитом
Иммунолог Жемчугов: Самый опасный менингит передаётся воздушно-капельным путём
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о путях заражения менингококковой инфекцией, приводящей к менингиту, несколько случаев заболевания которым совсем недавно были зафиксированы в России. В интервью радио Sputnik эксперт объяснил, что есть вирусный и бактериальный виды инфекции, которые переносятся совсем по-разному.
Так, первый — достаточно лёгкий и передаётся фекально-оральным путём. В жаркий период вирус распространяется по закрытым непроточным водоёмам и является одной из разновидностей кишечного гриппа. Бактериальный менингит — более тяжёлый вариант, когда зараза передаётся воздушно-капельным путём и живёт в носоглотке. Причём у большинства людей вирус никак не проявляется, но при кашле и чихании происходит заражение находящихся рядом.
"У некоторых людей он проникает в мозг, вызывает тяжелейшее воспаление с потерей сознания, судорогами, спазмами и приводит к инвалидности и даже смерти", — предупредил врач.
Эпидемии бактериального менингита бывают достаточно редко, при этом вспышки зачастую возникают в больших коллективах в помещениях с плохой вентиляцией (например, в учебных учреждениях). В таком случае сотрудники Роспотребнадзора обследуют людей, берут анализы и выявляют контактировавших, держа их под присмотром пару недель. При этом все контактные лица проходят обязательную вакцинацию.
Напомним, недавно в Екатеринбурге была зафиксирована вспышка менингита в частном детсаду, там заболели сразу три ребёнка. А в начале месяца менингококковая инфекция обнаружилась среди сотрудников местного отделения Ozon. Выявили 15 заболевших. При этом двое работников скончались.
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