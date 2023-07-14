Москвич умер после поездки в Африку, ему ставили пневмонию, но сейчас подозревают менингит

23-летний житель Москвы умер после поездки в Африку. Парню резко стало плохо спустя неделю после возвращения, пять дней у него держалась температура 40, а в результате остановилось сердце.

Как сообщает SHOT, в конце июня москвич летал на Африканский континент по работе и вернулся 30-го числа. 8 июля ему резко стало плохо, температура поднялась до 40. Врач диагностировал ему острый бронхит и пневмонию, выписал лекарства, но состояние стремительно ухудшалось. 13 июля парень вызвал скорую, но из-за слабости даже не смог открыть дверь медикам — её пришлось вскрывать. Врачам не удалось спасти москвича, он скончался от остановки сердца по дороге в больницу.