Москвич умер после поездки в Африку, ему ставили пневмонию, но сейчас подозревают менингит
SHOT: Житель Москвы умер после поездки в Африку, врачи подозревают менингит
23-летний житель Москвы умер после поездки в Африку. Парню резко стало плохо спустя неделю после возвращения, пять дней у него держалась температура 40, а в результате остановилось сердце.
Как сообщает SHOT, в конце июня москвич летал на Африканский континент по работе и вернулся 30-го числа. 8 июля ему резко стало плохо, температура поднялась до 40. Врач диагностировал ему острый бронхит и пневмонию, выписал лекарства, но состояние стремительно ухудшалось. 13 июля парень вызвал скорую, но из-за слабости даже не смог открыть дверь медикам — её пришлось вскрывать. Врачам не удалось спасти москвича, он скончался от остановки сердца по дороге в больницу.
Сейчас судмедэксперты, выясняют, могла ли стать причиной смерти менингококковая инфекция. Если диагноз подтвердится, врачам придётся срочно обследовать родителей и сестру парня, с которыми он контактировал после возвращения из Африки.
Кстати, в начале июля стало известно о вспышке менингококковой инфекции у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. В результате уже скончалось два человека, ещё около десяти госпитализировано. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков заражения инфекцией через посылки из распределительных центров Ozon нет.
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