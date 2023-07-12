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12 июля, 15:17

Заражённый клещ Вася залез в куртку на Байкале, пролетел тысячи километров и укусил москвича

SHOT: Заражённый клещ пролетел в куртке 4 тысячи километров и укусил москвича

Инфекционный клещ укусил москвича, но перед этим преодолел с ним свыше четырёх тысяч километров от Байкала до столицы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Клещ пролетел на самолёте в куртке москвича тысячи километров, а спустя неделю укусил его. Видео © Telegram / SHOT

Клещ пробрался в куртку 33-летнего мужчины ещё на Байкале, а потом, спустя неделю после прибытия в Москву, укусил его. Теперь же у москвича подозрение на боррелиоз. Наличие этой инфекции у клеща уже подтвердила экспертиза. Теперь мужчина проходит обследования. Если заболевание не пресечь на ранней стадии, то может появиться менингит, перикардит, хронический Лайм-артрит и атрофический акродерматит. И несмотря на все эти риски здоровью, неунывающий мужчина дал имя заражённому клещу — Вася.

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Ранее врач Максим Маскин рассказал, что после укуса клеща может развиться аллергия на красное мясо, молочные продукты и блюда с желатином. Причём этому подвержены как взрослые разных полов, так и дети.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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