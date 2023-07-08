Названа опасная для людей связь между клещами и комарами
Иммунолог Крючков: Комары могут переносить те же инфекции, что и клещи
Комары могут переносить те инфекционные заболевания, которые чаще всего связаны с клещами. Об этом предупредил в разговоре с Ura.ru гендиректор контрактно-исследовательской компании КЭГ, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Комары могут переносить сыпной тиф. Там список не единичный. Комары некоторую часть инфекций, которую связывают только с клещами, могут переносить. Хотя это далеко не основные переносчики, конечно. Аллергия и псевдоаллергия тоже", — пояснил Крючков.
По его словам, комары также могут становиться распространителями опасной лихорадки. Врач напомнил о случаях, когда в Россию даже завозили Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку. Крючков обратился к россиянам, планирующим путешествие в Африку или в Юго-Восточную Азию, с просьбой принимать необходимые меры, чтобы не становиться жертвами заболеваний из-за укуса комаров. В том числе речь идёт о профилактических препаратах, которые требуют длительного приёма. Благодаря им заболевание в случае заражения можно оперативно купировать.
Ранее Лайф писал, что в США впервые за 20 лет зарегистрировали случаи заражения малярией. Это опасное для жизни заболевание, которое передаётся людям некоторыми видами комаров. Возбудителями инфекции являются паразиты — плазмодии. Попадая в кровяное русло, они поражают клетки печени человека.
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