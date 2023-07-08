Названа опасная для людей связь между клещами и комарами

Комары могут переносить те инфекционные заболевания, которые чаще всего связаны с клещами. Об этом предупредил в разговоре с Ura.ru гендиректор контрактно-исследовательской компании КЭГ, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Комары могут переносить сыпной тиф. Там список не единичный. Комары некоторую часть инфекций, которую связывают только с клещами, могут переносить. Хотя это далеко не основные переносчики, конечно. Аллергия и псевдоаллергия тоже", — пояснил Крючков.

По его словам, комары также могут становиться распространителями опасной лихорадки. Врач напомнил о случаях, когда в Россию даже завозили Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку. Крючков обратился к россиянам, планирующим путешествие в Африку или в Юго-Восточную Азию, с просьбой принимать необходимые меры, чтобы не становиться жертвами заболеваний из-за укуса комаров. В том числе речь идёт о профилактических препаратах, которые требуют длительного приёма. Благодаря им заболевание в случае заражения можно оперативно купировать.