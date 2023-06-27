Кровососы распространяют по Америке смертельно опасную болезнь

В США впервые за 20 лет зарегистрировали случаи заражения малярией. Это опасное для жизни заболевание, которое передаётся людям некоторыми видами комаров. Возбудителями инфекции являются паразиты — плазмодии. Попадая в кровяное русло, они поражают клетки печени человека.

Три новых случая малярии — один в Техасе и два во Флориде — вызывают опасения оттого, что заболевшие не выезжали из США. Обычно болезнь встречается в тропических странах, где обитают комары рода Anopheles.

"Случаев местного заражения передаваемой москитами малярии не регистрировалось с 2003 года", — говорится в публикации The New York Post.