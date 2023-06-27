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27 июня, 05:20

Кровососы распространяют по Америке смертельно опасную болезнь

The New York Post: В США впервые за 20 лет зафиксировали случаи малярии

В США впервые за 20 лет зарегистрировали случаи заражения малярией. Это опасное для жизни заболевание, которое передаётся людям некоторыми видами комаров. Возбудителями инфекции являются паразиты — плазмодии. Попадая в кровяное русло, они поражают клетки печени человека.

Три новых случая малярии — один в Техасе и два во Флориде — вызывают опасения оттого, что заболевшие не выезжали из США. Обычно болезнь встречается в тропических странах, где обитают комары рода Anopheles.

"Случаев местного заражения передаваемой москитами малярии не регистрировалось с 2003 года", — говорится в публикации The New York Post.

Биодроны Пентагона: Какие регионы РФ попадают в зону поражения комаров-переносчиков ВИЧ и лихорадки

Биодроны Пентагона: Какие регионы РФ попадают в зону поражения комаров-переносчиков ВИЧ и лихорадки

Ранее стало известно о планах Пентагона по созданию насекомых – переносчиков гепатита и ВИЧ. Как сообщили в РХБЗ, США работают над получением популяции насекомых – переносчиков заболеваний, которые обычно не распространяются ими в естественных условиях.

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Егор Камелев / Unsplash

Марина Калегина
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