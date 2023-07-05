Врач рассказал про редкую аллергию после укуса клеща

После укуса клеща у человека может развиться аллергия на красное мясо, яйца, молочные продукты и блюда с желатином. Об этом заявил главный врач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин.

"Это не шутка и не миф, такое явление действительно существует. Оно называется синдром альфа-гал, или аллергия на красное мясо. Заболевание пока довольно редкое, но случаи зафиксированы по всему миру, в том числе в России. Среди пациентов есть люди разных полов и возрастов, дети", — отметил он в беседе с RT.

Врач пояснил, что синдром развивается после укуса клеща Amblyomma americanum. В их слюне есть бактерия, которая вырабатывает фермент α-Galactosidase. Из-за того что её нет в организме здоровых людей, фермент чужероден для иммунитета, в результате он начинает борьбу и вырабатывает антитела IgE к α-Gal.

"В следующий раз, когда в организм попадёт α-Gal, запустится каскад реакций, приводящих к выработке медиатора воспаления гистамина и внешним симптомам аллергии. Поскольку фермент α-Galactosidase — компонент многих животных белков, то аллергическая реакция возникает у людей через один-три часа после употребления в пищу продуктов животного происхождения", — добавил Маскин.

Об аллергии на мясо говорят крапивница, отёк горла или языка, боль в животе и тошнота, а также анафилаксия. Причём избавиться от неё не получится. Маскин посоветовал отказаться от пищи животного происхождения и принимать антигистаминные препараты.