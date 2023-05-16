Эксперт по выживанию назвал самые "лакомые" части тела по мнению клеща

У энцефалитных клещей есть "любимые" участки на человеческом теле: обратная сторона коленок, паховая область, участки за ушами, живот, подмышки, ягодицы. Детей наиболее часто кусают в шею. Об этом NEWS.ru рассказал кандидат биологических наук, эксперт по выживанию Антон Москаев, уточнив, что после времяпрепровождения на природе нужно обязательно осмотреть именно эти участки тела в первую очередь.

"Клещи чаще всего присасываются именно там, но очень долго ищут нужное место, поэтому их можно успеть снять. И не забудьте с апреля запастись противоклещевыми каплями или таблетками для домашних животных, они также могут принести в дом клещей", — объяснил специалист.

Москаев рассказал, что в большинстве случаев подцепить клеща можно в поле, в лесу или в высокой траве, и даже на городских пустырях. Как правило, эти членистоногие выбирают затенённые места с высокой влажностью. Эксперт предупреждает, что в мае клещи ведут охоту активнее всего.