Вирусолог оценил опасность "новых" клещей – переносчиков чумы

Переносящих чуму клещей нельзя назвать реальной опасностью, так как научных подтверждений тому нет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"В статье Persian Journal of Acarology действительно описаны три новых вида гамазовых клещей. По следам публикации вышел комментарий о том, что эти клещи "могут вызвать чуму" и некоторые другие природно-очаговые заболевания. Этот комментарий нельзя назвать обоснованным", — указано в телеграм-канале ведомства.

Там подчеркнули, что не было исследований на предмет заражения членистоногих чумным микробом. Кроме того, не доказано, что возбудитель мог передаваться млекопитающим. А летучие мыши, на которых обнаружили новые виды клещей, не выступают носителями болезни. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что не фиксировались случаи подобных заражений человека: гамазовые клещи на людей не нападают.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн тоже не видит повода для беспокойства. В беседе с телеканалом "360" он назвал интересным открытие новых видов клещей. Но, по его мнению, эти насекомые были и раньше, но никто не подозревал об их способности переносить чуму.

"Насчёт того, что после этого открытия что-то изменится: это не так. Те виды, которые были, они будут, те, которых не было, не будут. Этот новый вид существовал и до открытия, и плохого ничего не случалось", — пояснил учёный.

Он убеждён, что клещи опасны при распространении энцефалита. Сейчас неизвестно, может ли новый вид переносить эту болезнь. Поэтому можно считать, что вопрос мало изучен, хотя проблему успели раздуть.