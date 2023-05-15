Вирусолог оценил опасность "новых" клещей – переносчиков чумы
Роспотребнадзор заверил, что клещи – переносчики чумы неопасны для человека
Переносящих чуму клещей нельзя назвать реальной опасностью, так как научных подтверждений тому нет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"В статье Persian Journal of Acarology действительно описаны три новых вида гамазовых клещей. По следам публикации вышел комментарий о том, что эти клещи "могут вызвать чуму" и некоторые другие природно-очаговые заболевания. Этот комментарий нельзя назвать обоснованным", — указано в телеграм-канале ведомства.
Там подчеркнули, что не было исследований на предмет заражения членистоногих чумным микробом. Кроме того, не доказано, что возбудитель мог передаваться млекопитающим. А летучие мыши, на которых обнаружили новые виды клещей, не выступают носителями болезни. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что не фиксировались случаи подобных заражений человека: гамазовые клещи на людей не нападают.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн тоже не видит повода для беспокойства. В беседе с телеканалом "360" он назвал интересным открытие новых видов клещей. Но, по его мнению, эти насекомые были и раньше, но никто не подозревал об их способности переносить чуму.
"Насчёт того, что после этого открытия что-то изменится: это не так. Те виды, которые были, они будут, те, которых не было, не будут. Этот новый вид существовал и до открытия, и плохого ничего не случалось", — пояснил учёный.
Он убеждён, что клещи опасны при распространении энцефалита. Сейчас неизвестно, может ли новый вид переносить эту болезнь. Поэтому можно считать, что вопрос мало изучен, хотя проблему успели раздуть.
Ранее сообщалось, что учёные Тюменского медицинского университета обнаружили три новых вида клещей, которые могут переносить чуму и лихорадку Западного Нила. В особой опасности находятся жители Сибири и Монголии. Результаты исследований появились на страницах Persian Journal of Acarology.
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