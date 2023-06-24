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24 июня, 15:58

В России не нашли клещей – переносчиков вируса Оз, от которого нет вакцины

Роспотребнадзор: Клещей – переносчиков вируса Оз на территории России нет

На территории России не было выявлено клещей – переносчиков вируса Оз, но специалисты продолжают наблюдать за ситуацией, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Клещи – переносчики вируса Оз на территории России до настоящего времени не выявлены. Мониторинг продолжается", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что впервые вирус Оз был обнаружен в Японии в 2018 году. По данным врачей, вирус необязательно является смертельным, но вакцины от инфекции на сегодняшний день попросту не существует.

Ранее первый смертельный случай от вируса Оз подтвердили в Японии. Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на Минздрав страны, на теле 70-летней женщины были обнаружены следы укусов клеща. В частности, она жаловалась на лихорадку, слабость и потерю аппетита.

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Лайф рассказывал, что такое клещевой энцефалит, какие у этой болезни симптомы, как себя защитить и что делать для профилактики. Основные районы распространения клещевого энцефалита в России — Сибирь, Урал, Дальний Восток. В последние годы к ним присоединился Северо-Западный федеральный округ.

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Наталья Исакова
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