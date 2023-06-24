В России не нашли клещей – переносчиков вируса Оз, от которого нет вакцины

На территории России не было выявлено клещей – переносчиков вируса Оз, но специалисты продолжают наблюдать за ситуацией, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Клещи – переносчики вируса Оз на территории России до настоящего времени не выявлены. Мониторинг продолжается", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что впервые вирус Оз был обнаружен в Японии в 2018 году. По данным врачей, вирус необязательно является смертельным, но вакцины от инфекции на сегодняшний день попросту не существует.

Ранее первый смертельный случай от вируса Оз подтвердили в Японии. Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на Минздрав страны, на теле 70-летней женщины были обнаружены следы укусов клеща. В частности, она жаловалась на лихорадку, слабость и потерю аппетита.