"Натираться летучими мышами": Биолог попытался шуткой успокоить россиян на фоне обнаружения чумных клещей

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский рассказал, насколько на самом деле опасны новые виды клещей, укусы которых якобы могут вызвать чуму и другие заболевания.

Как пояснил специалист, обнаруженные в России паразиты принадлежит к виду гамазовых, которые не кусают людей. Эти членистоногие на самом деле являются переносчиками целого букета различных опасных заболеваний, но лишь между летучими мышами. Поэтому клещ может напасть на человека только в том случае, если тот "натрётся летучими мышами".

"Могут ли они, теоретически, попробовать укусить человека? Могут, но для этого человеку надо будет забраться в какую-нибудь пещеру, где весь потолок обвешан летучими мышами, и начать этими летучими мышами натираться", — пошутил биолог в эфире радио "Комсомольская правда".