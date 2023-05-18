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18 мая, 17:49

"Натираться летучими мышами": Биолог попытался шуткой успокоить россиян на фоне обнаружения чумных клещей

Биолог Марьинский призвал россиян не переживать из-за обнаруженных чумных клещей

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский рассказал, насколько на самом деле опасны новые виды клещей, укусы которых якобы могут вызвать чуму и другие заболевания.

Как пояснил специалист, обнаруженные в России паразиты принадлежит к виду гамазовых, которые не кусают людей. Эти членистоногие на самом деле являются переносчиками целого букета различных опасных заболеваний, но лишь между летучими мышами. Поэтому клещ может напасть на человека только в том случае, если тот "натрётся летучими мышами".

"Могут ли они, теоретически, попробовать укусить человека? Могут, но для этого человеку надо будет забраться в какую-нибудь пещеру, где весь потолок обвешан летучими мышами, и начать этими летучими мышами натираться", — пошутил биолог в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт по выживанию назвал самые "лакомые" части тела по мнению клеща

Эксперт по выживанию назвал самые "лакомые" части тела по мнению клеща

Ранее Лайф сообщал, что учёные обнаружили три новых вида клещей, которые могут переносить чуму и лихорадку Западного Нила. По словам исследователей, в особой опасности находятся жители Сибири и Монголии.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова
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