Россиянам назвали простую пищевую добавку против бессонницы и депрессии

Омега-3 — это группа жирных полиненасыщенных кислот. Многие слышали, что приём этой добавки защищает сосуды от холестерина, делает кожу здоровой, а волосы блестящими. Однако у омега-3 есть ещё парочка полезных свойств, в частности она помогает лучше засыпать. Об этом Лайфу рассказала Татьяна Сурненкова, руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне", врач функциональной диагностики высшей категории.

"Полиненасыщенные жирные кислоты, а именно докозагексаеновая кислота (ДГК), способствуют выработке и поддержанию в крови уровня мелатонина — гормона сна. Благодаря чему снижается тревожность, проходит раздражительность и хочется только одного — опуститься на любимую подушку и окунуться в долгожданный сон", — рассказала врач.

Синтез мелатонина начинается в вечернее время, повышается к полуночи и держит планку до раннего утра. Таким образом, с 12 ночи до 4 утра — самое оптимальное время, чтобы получить полезный и здоровый сон.

По словам Сурненковой, люди, которые регулярно потребляют омега-3, также менее склонны к депрессии. Более того, когда пациенты с диагностированной депрессией и тревожностью регулярно принимают добавку, их состояние улучшается.

Пропивать омега-3 лучше курсом 3–6 месяцев, принимать при этом вечером с пищей.