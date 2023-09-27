Регион

Уведомления отключены

27 сентября, 08:29

Россиянам назвали простую пищевую добавку против бессонницы и депрессии

Врач Сурненкова: Омега-3 при бессоннице помогает наладить засыпание

Омега-3 — это группа жирных полиненасыщенных кислот. Многие слышали, что приём этой добавки защищает сосуды от холестерина, делает кожу здоровой, а волосы блестящими. Однако у омега-3 есть ещё парочка полезных свойств, в частности она помогает лучше засыпать. Об этом Лайфу рассказала Татьяна Сурненкова, руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне", врач функциональной диагностики высшей категории.

"Полиненасыщенные жирные кислоты, а именно докозагексаеновая кислота (ДГК), способствуют выработке и поддержанию в крови уровня мелатонина — гормона сна. Благодаря чему снижается тревожность, проходит раздражительность и хочется только одного — опуститься на любимую подушку и окунуться в долгожданный сон", рассказала врач.

Россиянам назвали продукт, богатый омега-3, и это не рыба

Россиянам назвали продукт, богатый омега-3, и это не рыба

Синтез мелатонина начинается в вечернее время, повышается к полуночи и держит планку до раннего утра. Таким образом, с 12 ночи до 4 утра — самое оптимальное время, чтобы получить полезный и здоровый сон.

По словам Сурненковой, люди, которые регулярно потребляют омега-3, также менее склонны к депрессии. Более того, когда пациенты с диагностированной депрессией и тревожностью регулярно принимают добавку, их состояние улучшается.

Пропивать омега-3 лучше курсом 3–6 месяцев, принимать при этом вечером с пищей.

Кардиолог назвала витамины, необходимые для поддержания здоровья сердца

Кардиолог назвала витамины, необходимые для поддержания здоровья сердца

Омега-3 содержится в разных продуктах, но одно из неочевидных — льняное масло. Оно содержит большое количество полезных веществ, включая не только омега-3, но и омега-6, а также редкую омега-9, витамин Е, антиоксиданты и флавоноиды. Благодаря своему составу масло помогает улучшить память.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров