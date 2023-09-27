Россиянам назвали простую пищевую добавку против бессонницы и депрессии
Врач Сурненкова: Омега-3 при бессоннице помогает наладить засыпание
Омега-3 — это группа жирных полиненасыщенных кислот. Многие слышали, что приём этой добавки защищает сосуды от холестерина, делает кожу здоровой, а волосы блестящими. Однако у омега-3 есть ещё парочка полезных свойств, в частности она помогает лучше засыпать. Об этом Лайфу рассказала Татьяна Сурненкова, руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне", врач функциональной диагностики высшей категории.
"Полиненасыщенные жирные кислоты, а именно докозагексаеновая кислота (ДГК), способствуют выработке и поддержанию в крови уровня мелатонина — гормона сна. Благодаря чему снижается тревожность, проходит раздражительность и хочется только одного — опуститься на любимую подушку и окунуться в долгожданный сон", — рассказала врач.
Синтез мелатонина начинается в вечернее время, повышается к полуночи и держит планку до раннего утра. Таким образом, с 12 ночи до 4 утра — самое оптимальное время, чтобы получить полезный и здоровый сон.
По словам Сурненковой, люди, которые регулярно потребляют омега-3, также менее склонны к депрессии. Более того, когда пациенты с диагностированной депрессией и тревожностью регулярно принимают добавку, их состояние улучшается.
Пропивать омега-3 лучше курсом 3–6 месяцев, принимать при этом вечером с пищей.
Омега-3 содержится в разных продуктах, но одно из неочевидных — льняное масло. Оно содержит большое количество полезных веществ, включая не только омега-3, но и омега-6, а также редкую омега-9, витамин Е, антиоксиданты и флавоноиды. Благодаря своему составу масло помогает улучшить память.
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