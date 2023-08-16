Россиянам назвали продукт, богатый омега-3, и это не рыба

Омега-3 — это группа полиненасыщенных жирных кислот, они защищают клетки организма от повреждений и разрушения. Чаще всего этот элемент черпают из рыбы, однако есть продукт, где омега-3 тоже присутствует, как и ряд других важнейших минералов и витаминов. Это семена чиа, о них Лайфу рассказала специалист ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Елена Кистанова.

"Исторически известно, что ещё в древности ацтеки и индейцы делали из семян чиа масло и муку. Учёные доказали, что семена чиа являются ценным сырьём, так как в них относительно сбалансированы белки, жиры и углеводы, это источник минералов и большого количества витаминов. Они содержат большое количество пищевых волокон и богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами", — рассказала собеседница Лайфа.

В частности, это а-линоленовая, линолевая, олеиновая, стеариновая и пальмитиновая кислоты, являющиеся субстратами важных для человеческого организма ферментов.

Но самое полезное в чиа — это клетчатка. Основная масса клетчатки имеет нерастворимую форму, которая способствует улучшению работы ЖКТ. А человеку для поддержания здоровья нужна как растворимая (питающая полезные бактерии), так и нерастворимая клетчатка.