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16 августа, 07:00

Россиянам назвали продукт, богатый омега-3, и это не рыба

Эксперт Кистанова: Семена чиа содержат пищевые волокна и богаты омега-3

Омега-3 — это группа полиненасыщенных жирных кислот, они защищают клетки организма от повреждений и разрушения. Чаще всего этот элемент черпают из рыбы, однако есть продукт, где омега-3 тоже присутствует, как и ряд других важнейших минералов и витаминов. Это семена чиа, о них Лайфу рассказала специалист ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Елена Кистанова.

"Исторически известно, что ещё в древности ацтеки и индейцы делали из семян чиа масло и муку. Учёные доказали, что семена чиа являются ценным сырьём, так как в них относительно сбалансированы белки, жиры и углеводы, это источник минералов и большого количества витаминов. Они содержат большое количество пищевых волокон и богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами", — рассказала собеседница Лайфа.

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В частности, это а-линоленовая, линолевая, олеиновая, стеариновая и пальмитиновая кислоты, являющиеся субстратами важных для человеческого организма ферментов.

Но самое полезное в чиа — это клетчатка. Основная масса клетчатки имеет нерастворимую форму, которая способствует улучшению работы ЖКТ. А человеку для поддержания здоровья нужна как растворимая (питающая полезные бактерии), так и нерастворимая клетчатка.

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А ранее эксперт фармацевтического рынка объяснил читателям Лайфа, почему цена на омегу-3 в аптеках так различается. Сегодня на российском рынке представлено порядка 180 торговых марок разных БАДов, содержащих этот полезнейший элемент.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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