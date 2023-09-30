Любителей зажигать на ночь благовония предупредили о "сонном опьянении"

Как правило, благовония для сна не помогают быстрее погрузиться в царство морфея, а оказывают противоположный эффект, вызывая возбуждение и раздражение. Однако сам ритуал зажжения действительно может повлиять на человека, приводя его в спокойствие, рассказал клинический психолог высшей категории, психоаналитик и сомнолог Алексей Мелёхин.

"Часто благовония — очень яркие запахи, что больше приводит к тому, что нервная система думает, что это что-то чужеродное и что-то, что нужно отталкивать. Часто они вызывают головные боли, вызывают состояние сонного опьянения, особенно когда люди засыпают под благовония и спят под различные запахи, утром они просыпаются с тяжестью в голове", — приводит его слова "Газета.ru".

При этом есть люди, которым лучше заснуть помогают не запахи, а сам процесс, — они зажигают ароматные палочки и сразу успокаиваются. Вместе с тем врач предупредил, что благовония не могут помочь с бессонницей, а иногда даже являются причиной ночных кошмаров, тошноты и головной боли. Учёные даже провели исследования и доказали их сходство с алкоголем и курением, предупредил сомнолог. Так, специалисты не советуют использовать такие ароматы эмоционально перегруженным людям, которые к тому же страдают определёнными тревожными расстройствами или хронической бессонницей.

"Одну ночь они могут заснуть, но не от благовоний, а от самого ритуала и от самого ощущения, что они наконец о себе позаботились. Дальше люди с бессонницей начинают злиться, почему это благовоние не работает", — объяснил психоаналитик.