Хуже кофе: Названа вредная привычка, которая ухудшает качество сна

Зависимость от курения негативно влияет на качество сна, предупредил заслуженный врач России, сомнолог Роман Бузунов. По его словам, содержащийся в сигаретах никотин обладает ещё большим стимулирующим эффектом, чем даже кофеин.

"Прекращение курения может значительно улучшить сон. По крайней мере, постарайтесь не курить за два часа до сна", — посоветовал специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Кроме того, как отметил врач, важно соблюдать осторожность и в употреблении алкоголя. При этом, к примеру, 200 миллилитров вина в день никакого вреда не принесут, но увеличение дозы в три-четыре раза может сократить длительность глубоких стадий сна, из-за чего он будет прерывистым.