Врачи призвали отказаться от курения, чтобы снизить риск инфаркта

Инфаркт стремительно молодеет и не щадит даже россиян младше тридцати лет. Избежать попадания на операционный стол поможет умеренность за столом, активный образ жизни, а также отказ от курения и других вредных привычек. Об этом заявили врачи Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

В Международный День здорового сердца они также обратили внимание на наследственность и напомнили о важности регулярных обследований. При сильной боли за грудной клеткой нужно срочно вызвать скорую, так как если инфаркт является причиной недомогания, то дорога каждая минута.

"Если, например, инфаркт с подъёмом сегмента ST, то он в течение часа должен быть прооперирован, должна пройти реваскуляризация, потому что каждая минута промедления — это погибает часть миокарда и человек может остаться инвалидом", — отметил в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии петербургского НИИ Алексей Ляшенко.

В повреждённый сосуд пациентам ставят спасительный стент, который увеличит приток крови к сердцу. А в артерии руки или ноги специалисты запускают особый зонд, который очень быстро доходит до повреждённых участков.