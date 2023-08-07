Россиян предупредили о риске инфаркта и отказа печени из-за обезболивающих

Частое употребление обезболивающих препаратов может сильно подорвать здоровье человека. Такое предостережение озвучил главврач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин, отметив, что приём лекарств без соблюдения требований инструкции пагубно скажется на работе желудка, сердца и почек.

В интервью "Газете.ru" Маскин также предупредил любителей побаловать себя обезболивающим о риске возникновения привыкания к препаратам, которые будут подавлять неприятные ощущения с меньшей эффективностью.

"Препараты влияют и на функцию сосудов и повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта, инсульта, тромбоза. Длительный приём нестероидных противовоспалительных препаратов может нарушать функцию печени и почек", — подчеркнул главврач.

В завершение Маскин описал правильный алгоритм действий в случае появления постоянной боли. В первую очередь человеку следует посетить больницу и начать лечение недуга, вызывающего неприятные ощущения.