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10 августа, 16:43

Названы первые симптомы инфаркта, при которых срочно нужен врач

Кардиолог Костенко: В предынфарктном состоянии возникают жгучие боли в груди

Если появились первые предвестники инфаркта, важно обратиться за помощью в первые два-три часа. Однако, к сожалению, так поступают лишь 55% пациентов. Об этом рассказал руководитель отдела неотложной кардиологии Института скорой помощи имени Джанелидзе Виктор Костенко.

Как пояснил врач, в предынфарктном состоянии появляются сжимающие, жгучие боли в центре грудной клетки. Как правило, они возникают после физических нагрузок. К примеру, если человек пошёл быстрее, поднялся по лестнице или побежал за автобусом.

"Это ощущение может быть разной степени интенсивности, зависит от болевого порога. Оно может быть нечётким, а может быть чётко очерченным. Но есть конкретная связь: если человек прекратил или остановил нагрузку и это ощущение прошло, то это серьёзное основание заподозрить ишемическую болезнь сердца, стенокардию и обратиться срочно к врачу", — пояснил Костенко в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Иногда инфаркт может развиться внезапно. В таком случае боли за грудиной продолжаются не менее 20 минут, иногда они могут отдавать в челюсть, левую руку и спину. Как подчеркнул врач, в любой опасной ситуации, связанной с болями в грудной клетке, лучше всего принять аспирин, лечь и дождаться приезда медиков. Также категорически запрещается самостоятельно отменять назначенную врачом терапию, даже если состояние кажется удовлетворительным.

Учёные назвали продукт, который может спасти от инфаркта

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А ранее кардиолог Виктория Львовская назвала анализ, который нужно ежегодно сдавать каждому человеку. Чтобы избежать проблем со здоровьем, особенно в летний период, врач рекомендовала раз в год проверять уровень калия в организме и объяснила почему.

Обложка ©

Freepik / Stefamerpik

Наталья Исакова
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