Кардиолог назвала анализ, который нужно ежегодно сдавать каждому человеку

В жаркую погоду у человека могут проявиться нарушения сердечно-сосудистой системы. Чтобы избежать проблем со здоровьем из-за высоких температур, кардиолог-ревматолог Виктория Львовская рекомендовала раз в год проверять уровень калия в организме. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам врача, проблемы с сердцем из-за жары делятся на четыре группы. Первая — нестабильность артериального давления. Вторая — склонность к нарушениям ритма сердца (например, тахикардия). Третья группа — склонность к сгущению крови, что приводит к тромбообразованию. К четвертой группе относятся отёки.

"Я бы всем профилактически рекомендовала хотя бы раз в год смотреть свой уровень калия. Это очень важный минерал, который отвечает за аритмии и уровень артериального давления. Поэтому людям для профилактики гипертонии рекомендуют вместо натриевой соли использовать соль с содержанием калия", — подчеркнула врач.

При уровне калия ниже 4,2 у человека есть риск столкнуться с неприятностями из-за жары: это повышенное потоотделение, аритмия и нарушения артериального давления, пояснила кардиолог.