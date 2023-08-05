Учёные назвали продукт, который может спасти от инфаркта

Ежедневное употребление бобовых снижает риск инфаркта на 38%. К такому выводу пришли учёные из Университета Саскачевана и Университета Манитобы (Канада), результаты их исследования опубликованы в журнале Foods.

По словам учёных, употребление бобовых понижает вероятность возникновения ишемической болезни сердца за счёт снижающих уровень холестерина белков растительного происхождения. Также в бобовых много клетчатки, витаминов группы B, фолиевой кислоты и железа. А ещё они богаты белками, которые позволяют быстрее достичь чувства сытости, что способствует похудению. В этом отношении бобовые оказались полезнее пшеницы и риса.

К слову, лидером по содержанию белка, превосходящим даже мясные продукты, является соя. В ней содержится около 35 граммов белка на 100 граммов продукта. Также белками богаты фасоль, арахис, горох, чечевица и нут.