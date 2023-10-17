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17 октября, 16:00

"Сибирский ананас": Названа главная ягода для похудения и защиты от вирусов

Диетолог Мухина: Облепиха помогает бороться с лишним весом и укрепляет иммунитет

Облепиха ускоряет обменные процессы в организме и помогает бороться с лишним весом. О полезных свойствах этой ягоды рассказала врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Облепиху ещё называют сибирским ананасом. Эта ягода по аромату фактически напоминает смесь ананаса, земляники, клубники и цитрусовых. Она богата каротиноидами, витаминами A и группы B", подчеркнула медик в беседе с "Москвой 24".

По её словам, облепиха помогает снижать вес, так как запускает все обменные процессы. Эту ягоду также полезно употреблять в сезон простуд, ведь она укрепляет иммунитет и спасает от вирусов. Врач советует употреблять тридцать-пятьдесят граммов облепихи в любых видах: в качестве сока, пюре, варенья или фиточая. Также диетолог отметила, что из облепихи делают пироги.

Кроме того, большую пользу приносит облепиховое масло. Продукт улучшает текучесть крови и позитивно сказывается на работе сосудов и сердца. Мухина рекомендует использовать масло и для наружного применения: заживления ран, трофических язв, а также профилактики образования рубцов.

Горстка облепихи покроет дневную норму семи витаминов, но можно эту ягоду не всем

Горстка облепихи покроет дневную норму семи витаминов, но можно эту ягоду не всем

А ранее Лайф назвал три ягоды, на которые нужно налегать осенью. Одна из них как раз облепиха.

Обложка ©

Unsplash / Philipp Deus

Дарья Нарыкова
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