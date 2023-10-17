"Сибирский ананас": Названа главная ягода для похудения и защиты от вирусов

Облепиха ускоряет обменные процессы в организме и помогает бороться с лишним весом. О полезных свойствах этой ягоды рассказала врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Облепиху ещё называют сибирским ананасом. Эта ягода по аромату фактически напоминает смесь ананаса, земляники, клубники и цитрусовых. Она богата каротиноидами, витаминами A и группы B", — подчеркнула медик в беседе с "Москвой 24".

По её словам, облепиха помогает снижать вес, так как запускает все обменные процессы. Эту ягоду также полезно употреблять в сезон простуд, ведь она укрепляет иммунитет и спасает от вирусов. Врач советует употреблять тридцать-пятьдесят граммов облепихи в любых видах: в качестве сока, пюре, варенья или фиточая. Также диетолог отметила, что из облепихи делают пироги.

Кроме того, большую пользу приносит облепиховое масло. Продукт улучшает текучесть крови и позитивно сказывается на работе сосудов и сердца. Мухина рекомендует использовать масло и для наружного применения: заживления ран, трофических язв, а также профилактики образования рубцов.