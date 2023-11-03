Помогает большинству людей: Россиянам назвали способ снять головную боль без таблеток

Головная боль часто бывает связана с состоянием позвоночника и мышц шеи, заявил в беседе с радио Sputnik реабилитолог Владимир Бондаренко. По его словам, зачастую люди избавляются от недуга с помощью лекарств, но есть эффективный метод освободиться от боли без таблеток.

"Причина головной боли часто кроется в заболеваниях шейного и грудного отделов позвоночника, а также в плохой работе длинных разгибателей шеи — мышц, которые крепятся к затылочной части. У большинства людей, которые испытывают головные боли, спазмируются трапеции, и плечи становятся "каменными", — пояснил врач.

Доктор пояснил, что проблемы с мышцами ведут к нарушению венозного оттока от головы, вследствие чего у человека может подняться внутричерепное давление. В итоге он более остро реагирует на стрессы, перемену погоды, начинает недосыпать и мучаться от плохого настроения. Однако чтобы установить точную причину боли, стоит обратиться к врачу.

Прежде всего Бондаренко советует сделать МРТ шейного и грудного отделов позвоночника, а после провести исследование сосудов. Лишь после этого врач назначает лечение. В то же время специалист считает, что не стоит слишком злоупотреблять препаратами, которые снимают головную боль. По его словам, избавиться от неё можно и без таблеток.

"Эффективный способ, который помогает большому проценту людей, — массаж основания черепа. Большими пальцами потихоньку массируйте затылочную часть — от центра в обе стороны, практически до ушей. Также можно поработать с малой грудной мышцей. Где соединяются плечо и ключица, есть ямочка, большинство из нас почувствуют неприятную боль, если туда надавить, — эту впадинку тоже можно помассировать", — заключил эксперт.