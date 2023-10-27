Врач рассказала москвичам, как усмирить головную боль в снегопад

Прогноз погоды неблагосклонен к метеочувствительным и тревожным людям, на состоянии которых особенно сказываются дожди и снегопады. Как пережить ухудшение погодных условий в Центральной России и Московском регионе, а также как бороться с головной болью, Лайфу рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Вера Раш.

"Во-первых, это сбалансированное питание — приём овощей и фруктов. Это полноценный сон. Если не удаётся уснуть самостоятельно и есть такая чувствительность, можно принимать препараты мелатонина: на ночь за 30–40 минут до сна", — посоветовала собеседница Лайфа.

Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Вера Раш. Фото предоставлено Лайфу

Что касается рабочего графика, если вы предчувствуете или уже чувствуете изменение состояния здоровья, лучше этот график перераспределить, чтобы сильно себя не перегружать, советует Раш.

А вот от головной боли — главной спутницы метеочувствительных людей — поможет релаксация: медитация, хороший сон, массаж, тёплая ванна с хвойными травами. Если по утрам у вас сильная слабость, то можно принимать природные адаптогены, например китайский лимонник, элеутерококк, женьшень.