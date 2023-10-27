Врач рассказала москвичам, как усмирить головную боль в снегопад
Врач Раш: Тёплая ванна поможет справиться с головной болью во время снегопада
Прогноз погоды неблагосклонен к метеочувствительным и тревожным людям, на состоянии которых особенно сказываются дожди и снегопады. Как пережить ухудшение погодных условий в Центральной России и Московском регионе, а также как бороться с головной болью, Лайфу рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Вера Раш.
"Во-первых, это сбалансированное питание — приём овощей и фруктов. Это полноценный сон. Если не удаётся уснуть самостоятельно и есть такая чувствительность, можно принимать препараты мелатонина: на ночь за 30–40 минут до сна", — посоветовала собеседница Лайфа.
Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Вера Раш. Фото предоставлено Лайфу
Что касается рабочего графика, если вы предчувствуете или уже чувствуете изменение состояния здоровья, лучше этот график перераспределить, чтобы сильно себя не перегружать, советует Раш.
А вот от головной боли — главной спутницы метеочувствительных людей — поможет релаксация: медитация, хороший сон, массаж, тёплая ванна с хвойными травами. Если по утрам у вас сильная слабость, то можно принимать природные адаптогены, например китайский лимонник, элеутерококк, женьшень.
Ранее Лайф писал, что в ближайшие дни в некоторых регионах Центральной России может выпасть снег, но он быстро растает. Постоянный снежный покров сохранится, если среднесуточная температура будет близка к нулю. А в Москве синоптики обещали до 10 сантиметров снега, жителям и гостям столицы рекомендуют сохранять особую внимательность в непогоду.
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