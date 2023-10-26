Не все умеют: Россияне рассказали, когда предпочитают "переобувать" машину

Заблаговременную замену летних шин на зимние производят лишь 62% россиян, тогда как 36% водителей не посещают шиномонтаж до первого снега или падения цен на "переобувку". Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели портал "Авто Mail.ru" и "СберАвто". Итоги исследования публикует "Газета.ru".

Правилами в этом вопросе руководствуются всего 49% респондентов. Они меняют резину, как только столбики термометров падают ниже отметки пять градусов. 11% опрошенных едут в шиномонтаж лишь с наступлением октября, а 2% делают это в сентябре. Ещё 2% россиян ездят на универсальной "всесезонке" или вовсе не садятся за руль в холодное время года.

"27% участников опроса меняют шины с первым снегом, а 9% дожидаются падения ажиотажа на шиномонтаж", — отмечается в исследовании.