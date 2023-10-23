Российским водителям напомнили о новом зимнем штрафе

Автомобилистов могут оштрафовать на 500 рублей за езду зимой на летних шинах. О правилах, действующих с 1 сентября 2023 года, напомнил заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг "Роскачества" Игорь Поздняков.

"Теперь, согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Несмотря на то что формально зимний период охватывает три месяца — декабрь, январь и февраль, зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура составит +4...+5 °С", — слова спикера приводит RT.

По его словам, зимние и летние шины различаются не только составом резины, но и протектором. Поздняков пояснил, что зимние шины идеально подходят для езды в холодное время года. Они изготавливаются так, чтобы водитель легко передвигался по снежной каше и гололёду. А вот летние, наоборот, отводят воду от места контакта, обеспечивая максимальное сцепление с дорогой.

Эксперт посоветовал перед зимой заменить стеклоомывающую жидкость на незамерзайку, проверить износ шин, отбалансировать колёса. Кроме того, важно соблюдать скоростной режим на дорогах, заключил Поздняков.