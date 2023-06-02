В России запретили использовать летние шины зимой и "шиповку" летом
Правительство России запретило ездить на автомобилях с шинами не по сезону
Правительство России приняло постановление, запрещающее езду на автомобилях с шинами не по сезону. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Так, в летние месяцы автомобилистам запрещено передвигаться на машинах, на которых установлена шипованная резина. А зимой нельзя будет ездить на летних шинах. Кроме того, запрещается использовать машину, если зимние и шипованные шины установлены не на все колёса.
Также недоступными для россиян станут шины, у которых в документах по эксплуатации не предусмотрена размерность, категория скорости и несущая способность. Также будет запрещено ездить на транспортном средстве, если колёса имеют повреждения, например порезы или пробои, а также отсутствует хотя бы один болт или крепление дисков. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
Ранее Лайф писал, что 1 июня правительство вернуло в список обязательных требований по выпуску автомобилей антиблокировочную систему тормозов (ABS). Также выпускаемый в России транспорт должен будет соответствовать экологическому стандарту не ниже "2".
Unsplash