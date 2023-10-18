"Обувка" для машины: Шипы или липучка — какая зимняя резина лучше Со среды в Москве прогнозируют понижение температуры и гололедицу, по ночам заморозки. Многие водители задумываются о замене летней резины в последний момент, и тогда начинается ажиотаж. Какую зимнюю резину выбрать? 17 октября, 22:43 Какая зимняя резина лучше? Обложка © ТАСС / Антон Вергун

Синоптик Роман Вильфанд предупредил, повышения температуры в начале следующей недели москвичам ждать уже не стоит.

В некоторых шиномонтажах Москвы очереди на замену резины начали собираться уже с начала октября — и это ещё был не основной поток автомобилистов. Многие откладывают "переобувку" на потом, вспоминая хлопоты: это же нужно купить или забрать с места хранения зимнюю резину, погрузить её в машину, выбрать время для шиномонтажа, затем куда-то ещё деть летнюю резину. Так день за днём и дотягивают до первых заморозков, после чего начинаются беготня и ажиотаж.

Стоит ли ждать первый гололёд?

Эксперты считают, что дожидаться минусовой температуры и тут же лететь в сервис менять резину не стоит. Лучше сделать это заранее. Середина октября — самое оптимальное время.

— У нас уже с прошлой недели плотный поток. Хотят "переобуваться", не дожидаясь заморозков. Вообще, правильно. Это в первую очередь безопасность. Особенно пора менять колёса тем, кто живёт за городом. Там температура всегда ниже, — рассказал Лайфу сотрудник шиномонтажа.

"Переобуваться", не дожидаясь заморозков. Фото © Shutterstock

В другом столичном автотехцентре очередей не оказалось. Однако те, кто заезжает, по словам сотрудника Сергея, тоже просят заменить резину.

— Можно, конечно, ещё оттянуть момент — только смысл? Пара дней не сделает погоду. Тем более она у нас непредсказуемая: сейчас плюс 5, а через пару часов — минус 1. Лучше уж раньше зимнюю надеть, — рассказал Сергей.

В какое время суток лучше приезжать?

Лайф обзвонил несколько шиномонтажей из разных округов Москвы и уточнил, в какое время самый пик желающих поменять резину. Все сервисы разделились примерно на две чёткие группы. В одни выстраиваются очереди до полудня. В других, наоборот, меньше народу утром, зато ажиотаж с 18:00 до 20:30.

В какое время суток лучше приезжать? Фото © ТАСС / Антон Вергун

Не стоит отчаиваться тем, кто не располагает свободным временем ни до обеда, ни после. Для таких случаев существует выездной шиномонтаж. Это такой микроавтобус с полным набором инструментов и стендом для балансировки колёс, который может приехать по любом адресу. Такой шиномонтаж, например, можно заказать вместе с коллегами по работе. Правда, за удобство придётся платить: замена комплекта шин на самый распространённый размер R16 вместе с выездом будет стоит 4,5 тысячи рублей. Если будет несколько автомобилей, например, в офисном центре, то шиномонтаж обещает скидки.

Липучка или шипы?

Ещё одна тема, вокруг которой ежегодно ломаются копья в спорах, связана с типом зимней резины. Сторонники так называемой липучки сражаются с адептами шипов. У каждого типа резины есть свои плюсы и минусы. Например, шипованная резина больше подойдёт для тех, кто живёт за городом. Там дорога в большинстве случаев остаётся заснеженной и обледенелой, поэтому здесь шипы будут как нельзя кстати. Для города она плоха тем, что из-за асфальта шипы вылетают в разы быстрее. Кроме того, попадая на мокрую дорогу, на шипах можно "поскользнуться" — тормозной путь автомобиля увеличивается и, если неверно выбрана дистанция, столкновения не избежать. Есть и другие факторы: всю зиму придётся слушать назойливое цоканье шипов.

Липучка или шипы? Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Что же касается фрикционной резины (липучки), то она весьма хороша именно для города, где дороги чистят с изрядной скоростью и не жалеют реагента. Фрикционные шины сделаны из специальной мягкой резины, которая не дубеет на морозе. Также при езде на липучке в салоне автомобиля гораздо тише, чего не скажешь про шипованную. Ещё одним положительным фактором данного вида является направленный протектор, который лучше справляется со своевременным отведением воды. С его помощью устраняется эффект аквапланирования — потери управления при проезде участка, заполненного водой либо мокрым снегом. Пожалуй, единственным недостатком липучки является её негодность для езды на ледяном покрытии.

Какой тип шин выбрать?

При выборе зимних покрышек нужно ориентироваться на климатические и дорожные условия. Например, в восточной части России снега много, может образовываться наледь или снежная каша — лучше брать шипованную резину, а на юге — мало, здесь подойдут липучки.

Для Москвы лучше фрикционные шины. В последние годы зимой выпадает мало снега, а дороги преимущественно асфальтированные, их хорошо чистят.

Также важно учитывать собственный опыт. Для использования фрикционной резины водитель должен быть уверен, что справится с управлением при сложных сценариях, например на резких поворотах. Для городских автолюбителей подойдёт липучка.

Как подобрать параметры шины?

В инструкции по эксплуатации автомобиля содержится информация о рекомендуемых размерах шин. Однако в сервисном центре вам могут посоветовать другие.

Как подобрать параметры шины? Фото © ТАСС / Антон Вергун

В пределах определённых показателей можно менять некоторые параметры. Например, высоту профиля. На зиму можно поставить колёса меньшего радиуса с более высоким профилем, так улучшится сцепление. Поэтому, если вам предлагают другой размер, стоит соглашаться, нет причины использовать строго то, что прописано производителем.

Где хранить летнюю резину?

Хранить любую резину лучше всего в шиномонтажах, которые предоставляют такую услугу. Цена у них, как правило, не слишком высокая — около 3 тысяч рублей на сезон. Как заявляют эксперты, в специальных помещениях для хранения шин существуют правильная температура и специальные стеллажи, чтобы они не деформировались. В собственных гаражах такие условия создать можно, но затруднительно. Да и места занимают шины немало.

— Их надо не просто друг на друга сложить, а хранить в правильном положении. У нас почти каждый клиент оставляет шины на хранение. Здесь условия специальные, шины не деформируются, потом не возникает никаких проблем при установке их на машину, — пояснил Лайфу сотрудник шиномонтажа.

Сколько стоит поменять резину?

В автомастерских Лайфу рассказали, что ценовая категория едина в любой месяц "переобувки": будь то октябрь или самый разгар — ноябрь. Стоимость будет варьироваться только в зависимости от радиуса колеса. Замена комплекта шин на самый распространённый R15 обойдётся в 1,5 тысячи, а R16 — в 2,5 тысячи рублей.

Авторы Вадим Тактаров