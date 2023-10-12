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12 октября, 10:13

Российских водителей предупредили о резком подорожании зимней резины перед новым сезоном

Mash: Шины зарубежных марок подорожали в полтора-два раза

Перед новым сезоном цены на зимнюю резину зарубежных марок увеличились в полтора-два раза, российских — на 20%, сообщает Mash.

По словам издания, цены на зарубежные марки, например Michelin, Goodyear, Bridgestone, Continental и другие, увеличатся из-за подорожания сырья по всему миру. Ещё одна причина — скачок доллара и параллельный импорт, который занимает больше времени и денег.

На цену шин, произведённых в России, повлияло отсутствие технологий, которые ушедшие из РФ производители забрали с собой. Поэтому, например, Ikon, Bridgestone, Continental, Pirelli производят в устаревших версиях. У них есть проблемы с размерной сеткой. Однако компоненты и технологии у нас уже локализовали, поэтому отечественные шины подорожали на 20%, так как были затрачены средства на покупку нового оборудования.

Есть ещё китайские производители, но, по словам издания, качество у такой резины не очень.

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Ранее стоматолог Тумашевич рассказал, что материалы для виниров подорожали на 20–30% и увеличились сроки их доставки. По словам медика, за последние два года премиум-сегмент виниров пострадал, а вот экономсегмент остался прежним. Как рассказал Тумашевич, причина — длительность лечения, люди не всегда к этому готовы, они боятся релокации или других причин, которые не дадут закончить лечение.

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Shutterstock

Александра Мышляева
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