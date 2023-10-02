Приближается новый виток роста цен на новостройки: На сколько подорожает недвижимость На рынке новостроек наметился тренд на ускорение темпов повышения цен. Почему дорожает жильё и как будет меняться стоимость квартир в ближайшее время? 1 октября, 22:41 Новостройки стали дорожать быстрее. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Почему растут цены на новостройки

Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках старой Москвы составляет сейчас 280,3 тысячи рублей. За месяц цены выросли на 2,1%. В Новой Москве среднестатистический квадрат стоит 233,1 тысячи рублей (+1% за месяц), а в Подмосковье — 181,2 тысячи (+2,3% за месяц). Такие цифры привёл директор направления "Новостройки" "Инком-недвижимости" Валерий Кочетков.

— Высокие цены на новостройки поддерживаются спросом и удорожанием себестоимости строительства. Повышение ключевой ставки разогнало спрос на рынке недвижимости. Так, по нашим данным, в сегменте новостроек в августе он был на 21% выше, чем в июле, и в сентябре сохранялся. Кто планировал купить жильё в ипотеку в перспективе, приняли решение сделать это раньше — из-за опасения ужесточения кредитной политики. Если в начале лета на столичном первичном рынке доля ипотечных сделок в общем числе составляла 70%, то уже с конца августа и в сентябре — 87%, — рассказал Валерий Кочетков.

Цены на квартиры в новостройках. Старая Москва. Инфографика © LIFE

Он добавил, что этот тренд может быть непостоянным. После такого ажиотажа неминуем спад. Кроме того, ужесточая условия ипотечного кредитования с господдержкой, правительство хочет охладить рынок, чтобы, по его мнению, вслед за снижением спроса ценник пошёл вниз. Но всё равно рынок новостроек поддерживается льготной госпрограммой. И однозначно продолжится переток клиентов из вторичного сектора, где процент по жилищным кредитам уже на заградительных значениях. Доля ипотеки в сделках на первичном рынке в любом случае будет довольно высокой.

Цены на квартиры в новостройках. Новая Москва. Инфографика © LIFE

Валерий Кочетков отметил, что, несмотря на перегретые цены, покупатели интересуются именно новостройками, поскольку для многих из них основным обстоятельством является не конечная цена квартиры, а посильный ежемесячный платеж по ипотеке. Дополнительно для привлечения клиентов со вторичного рынка девелоперы предлагают различные бонусы в виде возродившейся ипотеки под 0,01% и траншевой ипотеки. Кроме того, для покупки люди будут чаще использовать такие инструменты, как трейд-ин и рассрочка платежа.

— Новостройки дорожают потому, что на рынке есть высокий спрос. Он в свою очередь подогревается возросшей ключевой ставкой ЦБ: ведь вслед за ней банки подняли ставки по ипотеке, а государство сохранило льготные программы ипотеки. Поэтому новостройки сейчас стали значительно привлекательнее, — рассказал директор рынков России и СНГ Fäm Properties Валерий Тумин.

Прогноз цен на новостройки

Валерий Кочетков отметил, что никакого снижения цен не ожидается. Во-первых, с помощью ипотеки поддерживается спрос на новостройки. Во-вторых, нет тенденции удешевления строительных материалов и ГСМ. Напротив, есть опасения роста себестоимости стройки, в частности из-за удорожания металла. В-третьих, цены будут планомерно расти как минимум на величину инфляции и в соответствии с заложенной банком финмоделью.

— На строительный рынок в целом сейчас влияют следующие факторы: инфляция, удорожание стройматериалов и нехватка квалифицированных рабочих. Добавим сюда дисбаланс, возникший из-за перекоса потребительского внимания от вторички к новостройкам. А потому, полагаю, цены продолжат расти, — считает Валерий Тумин.

Цены на квартиры в новостройках. Московская область. Инфографика © LIFE

Спрос сместился в сторону нового жилья. Причём резко, так как ЦБ РФ повышает ставку последовательно и часто: растут курс доллара и общий уровень цен. В этих реалиях и инвесторы, и простые граждане спасают свои сбережения. Кто-то приобретает загородный дом как альтернативу или дополнительное жильё (если доход позволяет), а кто-то вкладывается в небольшие студии с целью перепродажи или просто для детей в будущем. Ну а застройщики адекватно отреагировали на рост спроса ростом цен. Тем более затраты их из-за роста курса доллара стабильно возрастают. Так охарактеризовал обстановку на рынке владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Как будут цены меняться дальше? Однозначно такого резкого ажиотажа и скачка цен осенью и зимой мы не увидим. Инвесторы распределяют свои активы, граждане — приобретают желаемое и возможное. Дальше всё будет зависеть от политики ЦБ РФ, а главное — правительства. Будут ли продолжены льготные программы, расширены или, наоборот, редуцированы? Ожидается введение эскроу в загородном сегменте — уже в начале 2024 года. От всех этих факторов вместе с геополитическими рисками зависит конъюнктура цен на рынке ИЖС и МКД. Одно могу сказать точно, в нашей стране недвижимость стабильно ещё пока ни разу не дешевела — небольшие ситуационные колебания я не считаю. И, что она будет дешеветь в 2024 году, совершенно не предвидится, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева