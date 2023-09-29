С 1 октября вступают в силу новшества для владельцев недвижимости: Что изменилось в законах Сразу несколько изменений в законы вступают в силу с 1 октября. Они касаются оплаты за жильё в многоквартирных и частных домах, а также собственников гаражей. Что изменится с 1 октября и на что нужно обратить внимание, чтобы не нарушить закон? 28 сентября, 22:41 С 1 октября вступают в силу новшества для владельцев недвижимости. Обложка © ТАСС / Игорь Кубединов

С 1 октября вступят в силу изменения, касающиеся закрепления в законе статуса общего имущества. Они дают определение самому понятию "общее имущество", а также порядку его содержания. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

— Теперь в законе будет закреплено правило, по которому дополнительные расходы на содержание общего имущества будут нести только те собственники, по вине или инициативе которых такие расходы возникли. Например, собственник, проголосовавший на собрании за обустройство какой-либо отдельной площадки, сам будет нести расходы на такое обустройство. Кроме того, данное правило будет распространяться и на ситуации причинения вреда. Например, если произошло засорение мусоропровода, то расходы на устранение проблемы будет нести только сам виновник, — пояснил Владимир Кузнецов.

Он рассказал, что также вступают в силу изменения, касающиеся гаражных объединений, которые определяют статус общего имущества на территориях гаражного назначения (ТГН) и гаражных комплексов; порядок и способы управления общим имуществом; виды членских взносов товарищества собственников недвижимости и направления их расходования. Всё это содержится в федеральном законе о гаражных объединениях, который вступит в силу с 1 октября.

Вступают в силу изменения, касающиеся гаражных объединений. Фото © Shutterstock

— Так называемая гаражная амнистия, объявленная два года назад, успешно работает, и за эти два года многие фактические собственники гаражей смогли оформить и сами гаражи, и земельные участки под ними в Росреестре. Вместе с тем в процессе правоприменительной практики по "гаражной амнистии" были выявлены случаи, когда её нормы противоречат архитектурным и градостроительным нормам. В частности, если утверждённый проект межевания территории (ПМТ) не предусматривал образование земельного участка для использования под гаражом, то в формировании такого участка заявителю вынуждены были отказать, ссылаясь на утверждённый ПМТ, — рассказал генеральный директор ООО "Федеральное кадастровое агентство" Алексей Подпалый.

Он пояснил, что проект межевания разрабатывается на каждую территориальную зону, включающую в себя определённый градостроительный режим её использования. Этот документ тесно связан с ПЗЗ (правила застройки и землепользования) территории. Там подробно расписано, какие виды разрешённого использования земельных участков могут быть образованы в пределах именно этой территории, с указанием нормативов по размерам образуемых земельных участков и прочих градостроительных характеристик.

Так, на некоторых территориях, предназначенных, например, под производство или рекреацию, градостроительные нормы (ПЗЗ и ПМТ) препятствовали формированию земельного участка под гаражом и оформлению прав на него, причём несмотря на то, что этот гараж существует уже давно и по всем своим характеристикам подпадает под "гаражную амнистию".

— С 1 октября вступят в силу изменения, которые снимают эти противоречия. Теперь земельные участки под гаражами, подпадающими под признаки "гаражной амнистии", могут быть оформлены на любой территории, вне зависимости от норм, прописанных в ПМТ и ПЗЗ, — рассказал Алексей Подпалый.

"Гаражная амнистия", объявленная два года назад, успешно работает. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Кроме того, для этого не нужно будет представлять согласие гаражно-строительного кооператива, если участок у него в аренде или есть иное право на этот участок.

— Сейчас такое согласие не требуется, если оформляются права одновременно на гараж и занимаемый им земельный участок. Если же человек уже являлся собственником капитального гаража, возведённого до 30 декабря 2004 года, и обращается за предоставлением ему земельного участка в собственность бесплатно, то ему было необходимо представить согласие кооператива. Также с 1 октября для собственников гаражей и людей, использующих гаражи без документов, будут равные возможности для приобретения в собственность земельных участков под гаражами, — пояснил Алексей Подпалый.

Авторы Нина Важдаева