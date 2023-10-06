Стоматолог указал на внезапную связь между релокацией россиян и популярностью виниров

За последние несколько лет популярность виниров упала. Но, по словам врача-стоматолога Артура Тумашевича, такой спад произошёл не из-за моды, а "из-за релокаций", так как люди боятся не закончить лечение, рассказал он "Газете.ru".

"По поводу популярности я бы отметил следующее: в массмаркете, в сегменте эконом виниры как были популярны, так и остались. А в сегменте премиум — это всегда штучный товар, это всегда медленные функциональные работы. Им предшествуют обычно исправления других различных патологий. Это не только вопрос эстетики, это именно функциональный. Обычно исправляется сначала функция какая-то — жевательная или патологии головы, шеи, головные боли — и только потом ставятся уже эстетические составляющие", — рассказал стоматолог.

По словам медика, за последние два года сегмент премиум пострадал, а вот сегмент эконом остался прежним. Как рассказал Тумашевич, причина этого — длительность лечения, люди не всегда к этому готовы, они боятся релокации или других причин, которые не дадут закончить лечение. Также врач отметил, что в последнее время материалы для виниров подорожали на 20–30% и увеличились сроки их доставки.