Стоматолог указал на внезапную связь между релокацией россиян и популярностью виниров
Стоматолог Тумашевич: Материалы для виниров подорожали на 20–30%
За последние несколько лет популярность виниров упала. Но, по словам врача-стоматолога Артура Тумашевича, такой спад произошёл не из-за моды, а "из-за релокаций", так как люди боятся не закончить лечение, рассказал он "Газете.ru".
"По поводу популярности я бы отметил следующее: в массмаркете, в сегменте эконом виниры как были популярны, так и остались. А в сегменте премиум — это всегда штучный товар, это всегда медленные функциональные работы. Им предшествуют обычно исправления других различных патологий. Это не только вопрос эстетики, это именно функциональный. Обычно исправляется сначала функция какая-то — жевательная или патологии головы, шеи, головные боли — и только потом ставятся уже эстетические составляющие", — рассказал стоматолог.
По словам медика, за последние два года сегмент премиум пострадал, а вот сегмент эконом остался прежним. Как рассказал Тумашевич, причина этого — длительность лечения, люди не всегда к этому готовы, они боятся релокации или других причин, которые не дадут закончить лечение. Также врач отметил, что в последнее время материалы для виниров подорожали на 20–30% и увеличились сроки их доставки.
Ранее стоматолог Левчук раскрыла всю правду об установке виниров. По словам эксперта, виниры нельзя устанавливать на больные зубы. Сначала их нужно вылечить. Также накладки не могут решить все эстетические проблемы, например неправильный прикус. Наоборот, они могут всё усугубить.
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