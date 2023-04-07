Мечтающим о винирах россиянам перечислили противопоказания к их установке

Не каждому пациенту можно устанавливать виниры. Например, они противопоказаны людям с патологиями прикуса. Об этом рассказал имплантолог, ортопед Сергей Лобанов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам специалиста, важно, чтобы опорный зуб, на который будет изготовлен винир, находился в хорошем состоянии. Если он сильно разрушен, восстановлен пломбировочным материалом или из него удаляли нервы, то устанавливается коронка. Как объяснил Лобанов, винир этот зуб выдержать не сможет.

"Другая большая группа противопоказаний — это противопоказания по прикусу, потому что иногда патологии прикуса достаточно сильно выражены — зубы смыкаются неправильно. Они могут грозить целостности самих виниров", — сообщил специалист.

По словам имплантолога, виниры могут скалываться из-за патологий прикуса. Лобанов посоветовал при наличии подобных особенностей предварительно пройти ортодонтическое лечение, которое позволит изменить положение зубов и нормализовать смыкание верхних и нижних рядов.