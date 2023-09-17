Стоматолог раскрыла всю правду об установке виниров

Установка виниров относится к эстетической реставрации зубов. Это тонкие накладки, которые могут быть выполнены из керамики или композитного материала. В отличие от коронок, они не несут защитной функции и не позволяют продлить срок службы зуба, а выполняют больше декоративную роль. Однако очень многие люди, которые хотят иметь красивую улыбку, идут на установку виниров. Когда виниры лучше не ставить, в беседе с Лайфом рассказала врач – стоматолог-ортопед клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент" Диана Левчук.

Врач – стоматолог-ортопед клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент" Диана Левчук. Фото © Предоставлено Лайфу

По словам эксперта, виниры нельзя устанавливать на больные зубы. Сначала их нужно вылечить. Также накладки не могут решить все эстетические проблемы, например неправильный прикус. Наоборот, они могут всё усугубить. Для начала стоит сходить к ортодонту и заняться непосредственно лечением. Теоретически виниры можно устанавливать на брекеты. Но с практической точки зрения ни к чему хорошему это не приведёт, отметила эксперт.

"Виниры не устанавливают пациентам с бруксизмом. Это частое многократное непроизвольное сжатие челюстей. Простыми словами, скрежет зубами. Чаще всего это происходит в ночное время. В этом случае велик риск того, что виниры будут отклеиваться и скалываться", — рассказала собеседница Лайфа.

Кроме того, виниры не ставят пациентам с пародонтитом и при подвижности зубов. Также стоматолог привела показания к установке виниров:

Неэстетичный вид собственных зубов. Все то, что портит внешний вид, — желтизна, пятна и неправильная форма.

Диастемы и тремы (в народе — щели между зубами). Лечение не требуется, но вот внешний вид они портят.

Трещины и сколы на зубах. Главное, чтобы дефекты были незначительными.

Старые пломбы, которые стали заметными на внешней поверхности зубов.