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15 октября, 23:36

Москвичам пообещали заморозки уже на этой неделе

Вильфанд: С 18 октября в Москву придут заморозки

Уже на этой неделе жители российской столицы ощутят на себе ночные заморозки до минус одного градуса. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС сообщил, что их стоит ожидать со среды.

"Днём в понедельник будет +7...+9 градусов, во вторник — +5...+7 градусов, в среду — +7...+8 градусов. Со среды и до конца недели ночная температура опустится уже до -1...+4 градусов", — заявил синоптик.

Глава Росгидромета подчеркнул, что в течение следующей недели в Москве ожидается типичная осенняя погода — мрачноватая и с очень-очень редким солнцем. Также москвичи столкнутся с небольшими дождями, но значительных осадков, по словам Вильфанда, не ожидается.

Названы регионы, в которых ожидается "расчудесное" бабье лето

Названы регионы, в которых ожидается "расчудесное" бабье лето

Ранее Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на территории некоторых российских регионов прогнозируется аномальное тепло. Средние показатели температуры там превысят норму на 6–8 градусов.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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