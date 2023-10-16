Москвичам пообещали заморозки уже на этой неделе

Уже на этой неделе жители российской столицы ощутят на себе ночные заморозки до минус одного градуса. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС сообщил, что их стоит ожидать со среды.

"Днём в понедельник будет +7...+9 градусов, во вторник — +5...+7 градусов, в среду — +7...+8 градусов. Со среды и до конца недели ночная температура опустится уже до -1...+4 градусов", — заявил синоптик.

Глава Росгидромета подчеркнул, что в течение следующей недели в Москве ожидается типичная осенняя погода — мрачноватая и с очень-очень редким солнцем. Также москвичи столкнутся с небольшими дождями, но значительных осадков, по словам Вильфанда, не ожидается.