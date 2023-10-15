Бабье лето придёт в 26 регионов России

В ближайшие дни на территории некоторых российских регионов прогнозируется аномальное тепло. Средние показатели температуры там превысят норму на 6–8 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, бабье лето придёт в субъекты Приволжского федерального округа, на Урал и в Забайкалье. Жителей ПФО погода порадует 14–18 градусами тепла. Схожие показатели — 13–16 градусов — ожидаются в Новосибирской, Томской и Омской областях. А вот Таймыр в следующие два дня прогреется до одного-двух градусов, что нетипично для середины октября.

"На Урале тоже будет супертепло. В Ханты-Мансийском округе с понедельника по среду ожидается 11–13 градусов, в Курганской, Челябинской областях, на юге Тюменской и Свердловской областей — 13–17 градусов. Аномалии составят плюс 7–8 градусов", — поделился Вильфанд с ТАСС.