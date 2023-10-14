Синоптик рассказал, что ночь на 15 октября в Москве может побить рекорд по теплу

Жителей столицы ждёт по-июньски тёплая ночь на воскресенье. Температура может достичь 13–15 градусов тепла, что является рекордом в это время, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Минимальная температура в ближайшую ночь будет в диапазоне 11–13 градусов. Очень велика вероятность, что это будет самая тёплая ночь для 15 октября за весь период метеорологических наблюдений. Такие показатели ночной температуры характерны для июня", — сказал он.

Синоптик рассказал, что в воскресное утро ожидается плюс 13–15 градусов, затем москвичей ждёт понижение температуры. Метеоролог добавил, что среднесуточная температура 15 октября будет на 6–8 градусов выше нормы, что является рекордом теплоты. Он рассказал, что это происходит из-за воздушных масс, которые идут с тёплых акваторий Атлантики и Средиземного моря. Однако эксперт подчеркнул, что на солнце температура никак не скажется, небо будет затянуто плотными облаками.