В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 1971 года
Сегодня, 8 октября, в Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для этого дня — 732,5 миллиметра ртутного столба. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, соответствующие показания дала базовая метеостанция на ВДНХ.
"Прежний барический минимум для этих суток держался с 1971 года, когда метеорологи зафиксировали 727 миллиметров ртутного столба", — рассказал он РИА "Новости".
Синоптик отметил, что атмосферное давление уже начало расти, однако в норму оно вернётся только к вечеру 10 октября. Такой аномальный показатель — на 22–24 единицы ниже нормы — повышает восприимчивость к инфекционным заболеваниям, угнетает настроение, снижает работоспособность и понижает артериальное давление, предупредил он.
Особенно же это опасно для страдающих гипотонией, у которых возникают приступы слабости, нервозности и появляется сонливость.
А в ночь на субботу в столицу пришли заморозки. На ВДНХ столбики термометров показали 0,2 градуса, а на отдельных участках МКАД и вовсе был мороз — 1,4 градуса ниже нуля. Примечательно, что это был первый случай в столетии, когда на 7 октября пришлась такая температура.
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