В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 1971 года

Сегодня, 8 октября, в Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для этого дня — 732,5 миллиметра ртутного столба. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, соответствующие показания дала базовая метеостанция на ВДНХ.

"Прежний барический минимум для этих суток держался с 1971 года, когда метеорологи зафиксировали 727 миллиметров ртутного столба", — рассказал он РИА "Новости".

Синоптик отметил, что атмосферное давление уже начало расти, однако в норму оно вернётся только к вечеру 10 октября. Такой аномальный показатель — на 22–24 единицы ниже нормы — повышает восприимчивость к инфекционным заболеваниям, угнетает настроение, снижает работоспособность и понижает артериальное давление, предупредил он.

Особенно же это опасно для страдающих гипотонией, у которых возникают приступы слабости, нервозности и появляется сонливость.