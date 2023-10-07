Минувшей ночью в столичный регион пришли заморозки

Заморозки накрыли столичный регион в ночь на субботу, 7 октября. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Прошедшая ночь в Москве и области выдалась холодной, а местами и морозной. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила 0,2 градуса, а на отдельных участках МКАД она понижалась до -1,4 градуса. Лёгкий морозец отмечался в Тушине и Зеленограде — до -0,8 градуса", — написала она в телеграм-канале.

Синоптик отметила, что это четвёртый случай в этом столетии, когда на 7 октября приходятся такие низкие температуры. К примеру, в 2015 году на ВДНХ было зафиксировано 1,4 градуса ниже нуля, а по области холод наблюдался почти повсеместно, при этом во Внукове было около 2 градусов мороза. Вместе с тем метеоролог предупредила о наступлении ещё более холодной погоды.

"В начале следующей недели ночи станут ещё холоднее, померкнет очарование скверов и садов!" — спрогнозировала Позднякова.