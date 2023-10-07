Москву накроют ливни и мокрый снег в первую субботу октября

В первую субботу октября на территории Москвы и Московской области прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным Гидрометцентра, днём столбики термометров в столице не превысят отметку в девять градусов по Цельсию, а в Подмосковье ночью придут первые заморозки.

Усилят эффект от похолодания обильные осадки. Ожидается сильный дождь, местами мокрый снег. Средняя скорость юго-западного ветра составит 8–13 метров в секунду со шквальными порывами до 21 метра. Атмосферное давление 7 октября снизится до отметки 730 миллиметров ртутного столба.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такая погода связана с приходом в Москву "глубокого" циклона. Непогода сохранится в столице и области на протяжении всей следующей недели, сообщил он.