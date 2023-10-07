Как метеозависимым пережить "арктическое вторжение" в Москве и области: 10 советов

В воскресенье, 8 октября, в Москве и области ожидается похолодание до нуля градусов, при этом атмосферное давление упадёт до 720 миллиметров ртутного столба, что на 25 единиц ниже нормы. О том, как метеозависимым людям пережить "арктическое вторжение", "Ленте.ру" рассказала врач-невролог Елена Сопова.

"Закаляйте тело. Мы много времени проводим в закрытом помещении, отчего страдаем от нехватки кислорода. Устраивайте ежедневные прогулки на свежем воздухе, даже в ненастную погоду. Так организм будет лучше адаптироваться к изменениям климата", — рекомендовала специалист.

По её словам, противостоять психоэмоциональным расстройствам из-за похолодания, облачности и осадков и быстро восстановиться физически поможет баня, контрастный душ и дорожка Кнейпа для ног — эти процедуры очень полезны для тренировки сосудов. Также врач указала на важность здорового образа жизни, так как хороший сон, правильное питание, отказ от алкоголя, курения, кофеина и сладкого помогают проще переносить изменение погодных условий. Кроме того, для улучшения кровообращения Сопова советует пить больше воды.

Если реакция организма на климатические изменения очень острая, необходимо пройти осмотр у специалиста для выяснения причины, проверить работу щитовидки, гормоны, уровень витаминов и микроэлементов. Ну и, конечно, проще переживают перепады погоды люди, умеющие сохранять душевное спокойствие, так что нужно уметь поберечь себя в этот период и не стремиться к сверхдостижениям, заключила невролог.