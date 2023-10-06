Терапевт составила список продуктов для борьбы с анемией

Чтобы восполнить дефицит железа в организме, следует включить в рацион блюда из мяса, а также бобовые, овощи и курагу. Об этом рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" эндокринолог и терапевт Полина Игнатьева.

"В продуктах железо встречается в двух видах. Первое — двухвалентное, или гемовое. Это как раз продукты животного происхождения: красное мясо (говядина, баранина, телятина), птица, рыба. Это железо усваивается хорошо", — отметила она.

Также железо встречается в трёхвалентном (негемовом) виде, продолжила медик. Оно есть в таких продуктах, как отруби, овощи, фрукты, бобовые, курага, кунжут. Из подобной растительной пищи железо усваивается хуже, однако её также необходимо включать в меню во избежание анемии, подчеркнула терапевт.