Нутрициолог объяснила, почему не стоит есть больше горсточки кешью в сутки

Кешью любят многие россияне, хотя эти орехи появились у нас не так давно: порядка 20–30 лет назад их завезли из Южной Америки. Эти орехи — хороший выбор для перекуса, особенно если у вас нет возможности полноценно пообедать. О пользе кешью Лайфу рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

"Кешью содержит в себе витамины, минералы, антиоксиданты, которые очень важны для поддержания здоровья. Они богаты магнием, железом, фосфором, цинком и другими питательными веществами. Благодаря низкому содержанию углеводов кешью могут стабилизировать уровень сахара в крови", — отметила собеседница Лайфа.

Кешью богат антиоксидантами — лютеином и зеаксантином, которые необходимы для поддержания здоровья глаз и защиты их от возрастных изменений и даже от катаракты.

Кроме того, орехи кешью в большом количестве содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина и предотвратить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кешью полезен для мозговой активности, так как в нём есть витамин Е: он помогает защитить клетки мозга от преждевременного старения. Орехи содержат витамин С и в небольшом количестве медь, которые способствуют выработке коллагена в коже, повышают её упругость и снижают риск появления морщин, стимулируя естественные процессы заживления мелких ран.

Данный вид орехов поможет справиться со стрессом, так как в состав входит магний, который обладает успокаивающим действием. Кешью содержит и витамин В6, необходимый для выработки серотонина. Его употребление позитивным образом воздействует на психоэмоциональное здоровье.

Но злоупотреблять большими порциями орехов врач не советует, так как они довольно калорийны. Рекомендованная норма — 30–40 граммов в сутки.