Установлена эффективность миндаля для похудения и здоровья сердца
MedicalXpress: Миндальные орехи помогают снизить вес и полезны для сердца
Миндаль помогает бороться с лишним весом и улучшает здоровье сердца, выяснили учёные из Университета Южной Австралии. Об их исследовании сообщает MedicalXpress.
В эксперименте приняло участие 106 добровольцев в возрасте от 25 до 65 лет с избыточным весом и ожирением. Они были поделены на две группы, обе питались по особой программе: сначала шла трёхмесячная диета с пониженной калорийностью, а затем шестимесячная диета для поддержания веса. Участники из первой группы между основными приёмами пищи перекусывали рисовыми крекерами или зерновыми батончиками с высоким содержанием углеводов, а из второй — миндальными орехами.
В обеих группах потеря веса к концу эксперимента составляла 9,3%, однако у добровольцев, перекусывавших миндалём, было значимое улучшение показателей кардиометаболического здоровья. Кроме того, орехи позволяли им дольше чувствовать себя сытыми.
А ранее врач-эндокринолог Светлана Шокур назвала миндальные орехи в числе продуктов, которые необходимо есть осенью. По её словам, они содержат триптофан, участвующий в выработке гормона счастья — серотонина.
Freepik / Jcomp