Установлена эффективность миндаля для похудения и здоровья сердца

В эксперименте приняло участие 106 добровольцев в возрасте от 25 до 65 лет с избыточным весом и ожирением. Они были поделены на две группы, обе питались по особой программе: сначала шла трёхмесячная диета с пониженной калорийностью, а затем шестимесячная диета для поддержания веса. Участники из первой группы между основными приёмами пищи перекусывали рисовыми крекерами или зерновыми батончиками с высоким содержанием углеводов, а из второй — миндальными орехами.