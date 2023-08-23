"Кладезь витаминов": Россиянам рассказали, чем полезны кедровые орехи

Кедровые орехи являются настоящим кладезем витаминов и минералов. Они укрепляют сердце, улучшают работу мозга, а ещё подходят для поддержания нормального веса, рассказала в беседе с Лайфом врач-эндокринолог, диетолог "ММЦ на Мичуринском проспекте" и "КДЦ на Белорусской" Анна Кривошеева.

В составе кедровых орехов содержатся полезные для сердца ненасыщенные жирные кислоты, витамин Е, цинк, селен, железо, калий, кальций, магний и марганец. Как пояснила медик, витамин Е и цинк играют важную роль для иммунитета и защиты организма от различных инфекций. А марганец помогает формировать костную ткань и защищает её от повреждений. Помимо всего прочего, кедровые орехи богаты витаминами группы B, включая тиамин, рибофлавин, ниацин и пантотеновую кислоту — все они отвечают за обмен веществ в организме.

"Кедровые орехи — одни из самых калорийных съедобных орехов. В 100 граммах сухих ядер содержится 673 калории <...> Их высокая калорийность обусловлена жирами. Особенно орехи богаты мононенасыщенными жирными кислотами, такими как олеиновая кислота, которые помогают снизить уровень ЛПНП, "плохого" холестерина, и повысить уровень ЛПВП, "хорошего" холестерина. Исследования показывают, что диета, которая содержит достаточное количество мононенасыщенных жирных кислот, витаминов и антиоксидантов, помогает предотвратить ишемическую болезнь сердца и инсульты", — отметила Кривошеева.

Кедровые орехи положительно влияют на работу многих систем организма. Так, при регулярном употреблении этого продукта снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе благодаря антиоксидантам. Пиноленовая полиненасыщенная жирная кислота, содержащаяся в этих орехах, снижает уровень холестерина в крови, а жирные кислоты омега-3 помогают предотвратить аритмию, пояснила медик. Также кедровые орехи способствуют регуляции углеводного обмена, помогают поддерживать уровень сахара в крови и играют немаловажную роль в поддержке здорового веса благодаря балансу жиров, клетчатки и белка.

"Комбинация питательных веществ, содержащихся в кедровых орехах, включая белок, клетчатку и полезные жиры, способствует усилению чувства сытости", — пояснила эндокринолог.

Анна Кривошеева добавила, что кедровые орехи стимулируют работу мозга, а также снижают риск развития деменции. А благодаря содержанию каротиноидов — лютеина и зеаксантина — орехи помогают защитить зрение. Кроме того, ряд питательных веществ, содержащихся в кедровых орехах, играет важную роль в поддержании здоровья кожи.