От деменции и для потенции: Россиянам объяснили, почему обязательно нужно есть орехи

Орехи очень полезны для здоровья, их стоит употреблять почаще. Они, в частности, помогают снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом в беседе с Лайфом рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

"Регулярное употребление орехов нормализует липидный профиль, снижая уровень так называемого плохого холестерина и повышая уровень "хорошего", снижает риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний, стимулирует работу мозга, делает красивыми и здоровыми кожу, волосы и ногти", — пояснила врач.

Кроме того, орехи нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, замедляют рост опухолей, поддерживают здоровье щитовидной железы и иммунитет, а также защищают клетки организма от различных повреждений и благотворно влияют на половую функцию мужчин и женщин. О том, что такие плоды служат стимулятором потенции и нервной деятельности, сказала и врач-диетолог Ирина Мансурова. По её словам, представителям сильного пола необходимо ежедневно съедать 25–35 граммов орехов.

"Орехи — это тот продукт, который придаст вам энергии минимум на три часа, они отлично подойдут для завтрака или ужина. Несмотря на свою калорийность, даже людям, придерживающимся диеты, не стоит от них отказываться. Орехи содержат много жира, но не способствуют набору веса. Хорошо для перекуса", — подчеркнула эксперт.

Диетолог добавила, что грецкие орехи являются одним из лучших противовоспалительных продуктов, так как содержат питательные вещества, которые поддерживают иммунную систему, — это витамины E и B6, а также медь и фолиевая кислота.