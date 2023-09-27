Синоптик пообещал россиянам "капризную" зиму

Метеорологическая зима в РФ наступит в ноябре. Погода в этот период года будет неустойчивой и капризной, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Метеорологическая зима наступит в ноябре, как и положено. Для Москвы это примерно 10 ноября, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений", — отметил метеоролог в беседе с радио Sputnik.

Синоптик предупредил россиян о неустойчивой погоде: морозные дни зимой будут сменяться оттепелью, а ледяные дожди заменят снегопады. На улицах будет много слякоти, добавил Тишковец. Главным фактором такой неоднозначной зимы станет явление Эль-Ниньо — повышение температуры поверхности Тихого океана. Эль-Ниньо особенно активизируется в зимний сезон.

Тишковец указал, что в большинстве регионов РФ температура будет на один-три градуса выше нормы. А некоторые субъекты ощутят это температурное отклонение ещё сильнее. Если брать центральные и восточные районы Сибири, то там аномалия может достигать трёх-пяти градусов. Конец зимы окажется самым тёплым, подчеркнул эксперт.