Жителей Центральной России предупредили о первом снеге в октябре

Температура воздуха в Центральной России опустится слегка ниже нормы между первой и второй декадами октября. В некоторых местах может выпасть первый снег. Об этом в личном телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"На стыке первой и второй декад октября температура и вовсе окажется немного ниже нормы, и местами совсем не исключён первый снег. При том, что в целом октябрь по температуре обещает быть немного, на 0,5-1,0 градусов, теплее своей климатической нормы, по сравнению с сентябрём это будет уже по-настоящему осенний месяц", — рассказал метеоролог.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в столице средняя температура почти на 3 градусы выше климатической нормы, а половина прошедших дней месяца отличилась температурной характерной для лета — выше +15 градусов. Сентябрь 2023 года имеет все шансы стать самым тёплым по меньшей мере за последние 50 лет. Аналогичная ситуация и в соседних областях: в Туле и Владимира также замечена погодная аномалия от 2 градусов, а в Твери до +2,7 градусов.

При этом начало октября обещает быть зябким: в первый день месяца в Москву с холодным атмосферным фронтом придут короткие дожди и сильный ветер, а температура снизится до значений в 12-17 градусов. Второго числа местам могут продолжаться кратковременные дожди, а средняя температура опустится ещё немного — до 11-16 градусов. Третьего числа похолодание продолжится.