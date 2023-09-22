Москвичам рассказали об июльской погоде в сентябре

Москвичам определённо повезло с погодой в конце сентября. Как отметил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, среднесуточная температура соответствует концу июля — началу августа.

"Самые тёплые дни — сегодня и завтра. +24…+26 °C — сегодня, +23…+25 °C — в субботу, +20…+25 °C — в воскресенье. К вечеру воскресенья — в ночь на понедельник будет проходить атмосферный фронт, который даст небольшой дождик. В понедельник температура воздуха будет прохладнее, облачно с прояснениями, небольшой дождь, +17…+19 °C", — поделился прогнозом Цыганков в беседе с RT.

Синоптик добавил, что во вторник, среду и четверг ожидается температура выше нормы. Показатели термометра поднимутся до +21 °C днём, ночью — до +8 °C со слабым ветром.