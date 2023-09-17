Впервые за 100 лет: Москвичам пообещали сенсационное тепло на следующих выходных

В Москве на следующих выходных может потеплеть до 22–27 градусов благодаря антициклону-трансформеру. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, есть вероятность, что падёт температурный рекорд 99-летней давности, когда воздух прогрелся до 25,4 градуса.

Синоптик добавил, что сентябрь продолжает радовать россиян комфортной погодой. Так, в центральной части России среднемесячная температура пока на 1,5 градуса выше нормы. К тому же почти нет осадков — лишь около 5% за две недели.

"Но то, что ожидает нас в конце следующей недели, выше всякой похвалы и тянет на сенсацию — такого в природе не было почти сто лет", — подчеркнул Тишковец в разговоре с РИА "Новости".

При этом, добавил метеоролог, начало недели выдастся немного сумбурным — станет больше облаков и местами могут пройти кратковременные дожди. Также незначительные осадки и небольшое похолодание ожидаются в среду. Однако с четверга до выходных столбики термометров будут неизменно ползти вверх.

"При таком благоприятном сценарии погоды есть высокая вероятность, что в субботу, 23 сентября, будет повторён или даже побит рекорд 99-летней давности, когда московские метеорологи в этот день в 1924 году зафиксировали в столице плюс 25,4", — отметил синоптик.