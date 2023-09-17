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17 сентября, 03:33

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода с прояснениями и до +20 градусов ожидается в Москве в воскресенье

В воскресенье в Москве ожидается тёплая погода с температурой до +20 градусов. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в столице 17 сентября будет от +18 до +20 градусов, а ночью +8 градусов. Немного теплее будет в Подмосковье, где температура воздуха будет колебаться от +16 до +21 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до +5 градусов.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России ожидается достаточно мягкий осенне-зимний сезон. Средняя температура воздуха будет на один-три градуса превышать норму.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Соловьёв
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