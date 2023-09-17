Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода с прояснениями и до +20 градусов ожидается в Москве в воскресенье
В воскресенье в Москве ожидается тёплая погода с температурой до +20 градусов. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, в столице 17 сентября будет от +18 до +20 градусов, а ночью +8 градусов. Немного теплее будет в Подмосковье, где температура воздуха будет колебаться от +16 до +21 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до +5 градусов.
Ранее Лайф рассказывал, что в России ожидается достаточно мягкий осенне-зимний сезон. Средняя температура воздуха будет на один-три градуса превышать норму.
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