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16 сентября, 09:45

Россиянам рассказали, почему прогнозы погоды в разных источниках так сильно отличаются

Профессор Шамин: Точный прогноз погоды более чем на 10 дней сделать невозможно

Большинство людей узнают о прогнозе погоды через мобильные приложения или интернет-сервисы. Казалось бы, современные технологии должны существенно облегчить жизнь в данном вопросе, но на деле это весьма спорно, поскольку зачастую информация отличается на разных ресурсах, иногда — весьма значительно. О том, почему так происходит, читателям Лайфа рассказал профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

"Дело в том, что все программы получают данные о погоде из сторонних источников — от метеостанций или метеорологических служб. При этом они применяют разные алгоритмы обработки информации и, соответственно, построения прогноза. Кроме того, пробелы в данных "заполняются" путём экстраполяции имеющихся наблюдений прошлых лет", — пояснил профессор.

Также, по словам специалиста, администраторы ряда сервисов слепо доверяют построенным моделям, другие — нанимают метеорологов для контроля и корректировки этих прогнозов, особенно в экстремальную погоду. Выходит, что от совокупности данных факторов и зависит точность прогноза погоды. Кроме того, уравнения, которыми описывается динамика атмосферы, являются неустойчивыми и именно поэтому практически нереально сделать точный прогноз погоды более чем на 10 дней.

Вместе с тем, как добавил Шамин, следует помнить, что при определении погоды с помощью смартфона неточность часто возникает из-за неправильной настройки геолокации или перебоев с подключением к Интернету. Как итог, устройство неверно определяет местоположение, поэтому и прогноз будет не совсем корректным.

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Freepik

Наталья Исакова
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